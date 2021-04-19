SGK'den Kayseri Şeker'e teşekkür plaketi

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü tarafından, iş sağlığı kriterlerine üst düzeyde dikkat etmesinden dolayı Kayseri Şeker'e teşekkür plaketi verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü tarafından, iş sağlığı kriterlerine üst düzeyde dikkat etmesinden dolayı Kayseri Şeker'e teşekkür plaketi verildi.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, makamında SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül'ü kabul etti.

Hasgül, burada yaptığı konuşmada Kayseri Şeker'in her geçen gün büyüdüğünü ve Türkiye'ye örnek bir çalışma disiplini ortaya koyduğunu kaydetti.

Hüseyin Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Hasgül, Akay'a teşekkür plaketini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin