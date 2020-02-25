SGK'dan "emekli maaşlarından kesinti" iddialarıyla ilgili açıklama
SGK'dan yapılan açıklamada, "emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği"ne yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
25.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:16
SGK'dan yapılan açıklamada, "emeklilerden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, yeniden sosyal güvenlik destek primi kesintisine gidileceği"ne yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com