SGK'dan borçlulara hatırlatma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SGK'dan borçlulara hatırlatma

16.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:39
SGK'dan borçlulara hatırlatma

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, yapılandırılan SGK borcu taksit ödemelerinin önemli olduğunu belirterek, "İlk iki taksit ödemesinin zamanında yapılmaması halinde işverenlerimizin, sigortalılarımızın yapılandırmaları bozulmaktadır" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, yapılandırılan SGK borcu taksit ödemelerinin önemli olduğunu belirterek, "İlk iki taksit ödemesinin zamanında yapılmaması halinde işverenlerimizin, sigortalılarımızın yapılandırmaları bozulmaktadır" dedi.

7256 Sayılı Kanuna göre yapılandırılan SGK borçları ile ilgili açıklamada bulunan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, yapılandırmanın ilk taksitinin 31 Mart 2021 tarihine kadar yatırılması gerektiğini söyledi. Özellikle ilk iki taksitin çok önemli olduğuna vurgu yapan Göksoy, "İlk taksit ödemeleri ile peşin ödemelerde borcun tamamının ödenmesi, 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Özellikle borcu olan işverenlerimizin, sigortalılarımızın yapılandırılan borcun ödemelerini son güne bırakmamalarını istiyorum. Çünkü ilk iki taksit ödemesinin zamanında yapılmaması halinde işverenlerimizin, sigortalılarımızın yapılandırmaları bozulmaktadır. Bu konuya işverenlerimizin ve sigortalılarımızın önem vermesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SGK'dan borçlulara hatırlatma - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:46:41. #1.14#
title