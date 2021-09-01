SGK Başkanı kim?
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SGK Başkanı kim?

SGK Başkanı kim?
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SGK olarak kısaltılan Sosyal Güvenlik Kurumu'na dair detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda SGK Başkanı kim? SGK Başkanı İsmail Yılmaz kimdir?

SGK Başkanı kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, SGK Başkanı İsmail Yılmaz kimdir?

SGK BAŞKANI KİMDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başkanı İsmail Yılmaz'dır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İSMAİL YILMAZ KİMDİR?

İsmail Yılmaz, 1971 yılında Yozgat'ta doğdu. Bursa Gemlik İmam-Hatip Lisesini bitiren Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yerel İdarelerde aldığı çeşitli görevlerin ardından, 2008 yılında SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü Vekili, 2010 yılında SGK Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı, 2011 yılında SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü, 2013 yılında SGK Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü, 2014 yılında SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2016 yılında SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevini icra etti.

İsmail Yılmaz, 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Kurum Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

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