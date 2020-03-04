04.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:52

SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz."

Kaynak: AA