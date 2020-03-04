SGK Başkan Vekili Yılmaz - Emekli aylığı promosyon ödemeleri
Katılımcılardan görüntüler SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salona gelişi SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz'ın konuşması ANKARA - SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı.
Katılımcılardan görüntüler
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salona gelişi
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz'ın konuşması
ANKARA - SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. (1)
SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı."
SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek."
SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz."
Kaynak: AA