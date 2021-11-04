Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ayak tenisi turnuvası sona erdi.

SGK Kampüsünde düzenlenen turnuvada, SGK çalışanlarının kurduğu "Yenilmezler" ile "Respect" takımları final müsabakasında karşı karşıya geldi.

SGK Başkanı Cevdet Ceylan'ın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmada "Yenilmezler" takımı maçı 3-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Şampiyon takımın kupasını SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, ikinci olan takımın kupasını ise SGK Yönetim Kurulu Üyesi Başar Ay takdim etti.

SGK Başkanı Ceylan, kurum personelinin bu tür organizasyonlarda bir araya gelmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu tür organizasyonlar, çalışanlar arasındaki dayanışmayı artırdığı gibi iş verimini ve sosyal hayatını da olumlu yönde etkilemekte. Özellikle spor müsabakaları hem dinç ve sağlıklı bir vücut hem de zihinlerin açık olmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın final müsabakasını, SGK Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Ergün ve Salih Kılıç, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu As Başkanı İrfan Çelik ile SGK personeli izledi.

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