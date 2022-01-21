SGK Ankara İl Müdürlüğüne atanan Hasgül için uğurlama töreni düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne getirilen Hacı Ali Hasgül için uğurlama töreni düzenlendi.

SGK Kayseri İl Müdürlüğünde Hasgül için düzenlenen törene Kayseri İl Müdürü olarak atanan Ahmet Hamdi Güney ve kurum çalışanları katıldı.

Görevi devralan Güney, Hasgül'e plaket takdim etti. Hasgül, 6 yıldır Kayseri'de görev yaptığını ve başarılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Bundan sonraki dönemde de Ankara'da hizmet etmeye devam edeceğini ve Kayseri'yi en iyi şekilde orada temsil edeceğini belirten Hasgül, uzun süre beraber çalıştıkları Güney'e ve çalışma arkadaşlarına başarı diledi.

Konuşmaların ardından Hasgül, kurum çalışanları tarafından Ankara'ya uğurlandı.