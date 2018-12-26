Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yapılan bilimsel hesaplamalarla mevcut sosyal güvenlik sisteminin, önemli dışsal bir müdahale olmadığı takdirde 2071 yılına kadar aktüeryal anlamda risk taşımadığını söylemek isterim." dedi.

Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) düzenlenen SGK 5. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, kurumun en geniş katılımlı organı Genel Kurul toplantısı için bir araya gelindiğini anımsattı.

SGK'nin, kamu tüzel kişiliğine sahip bulunmakla beraber sadece kamu bürokrasisi tarafından yönetilen bir kurum olmadığını ifade eden Selçuk, devletin temsilcilerinin yanında sistemden yararlananların, kurumu birlikte yönettiğini söyledi.

Selçuk, SGK'nin en üst karar organı Yönetim Kurulunun üyelerinin yüzde 50'sinin, Genel Kurulun oylarıyla yeniden belirleneceğini dile getirdi.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde gerçekleştirilen büyük değişimin gurur verici nitelikte olduğunu ifade eden Selçuk, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle sosyal güvenlik sisteminde önemli açılımlara, başarılara imza atıldığını aktardı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun yapısına değinen Selçuk, mevzuattan kurumsal yapılanmaya, bilişim altyapısından bina ve donanım ekipmanlarına kadar reform için elzem sayılacak her şeyin çok kısa bir sürede gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının, sosyal güvenlik sistemi kapsamı içinde yer aldığına işaret eden Selçuk, bu sistemle vatandaşların doğumdan ölüme kadar hayatın tüm risklerine karşı güvence altında olduğunu belirtti.

Selçuk, "Yapılan bilimsel hesaplamalarla mevcut sosyal güvenlik sisteminin önemli dışsal bir müdahale olmadığı takdirde 2071 yılına kadar aktüeryal anlamda risk taşımadığını söylemek isterim." dedi.

"127 hizmet e-devlet üzerinden sunuluyor"

Bugün Genel Kurulun oylarıyla yarı yarıya şekillendirilecek Yönetim Kurulu tarafından kurumun aktüeryal dengesi, finansal durumu ve nakit akışının belirli periyotlarla kontrol edildiğini anlatan Selçuk, her hafta kurumun mali durumu, finansal yapısı ve aktüeryal dengesiyle ilgili SGK Başkanından rapor aldığını söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan "genel sağlık sigortası"na da değinen Selçuk, bunun hem kapsamı hem de sağladığı güvence içeriğiyle gelişmiş ülkelerin özel sağlık sigortalarının bile daha ilerisinde olduğunu bildirdi.

Selçuk, Türkiye'de 25 bin 380 eczane ve bin 459 özel sağlık hizmeti sunucusuyla anlaşma bulunduğunu kaydetti.

Dünyada muadili olmayan bu sistemin "Türk mucizesi" olarak adlandırabileceğinin altını çizen Selçuk, "Genel sağlık sigortası çerçevesinde bugün 8 bin 772 ilaca geri ödeme sistemi içinde yer veriliyor. Bu anlamda dünyanın birçok ülkesinde olmayan bir başarıya imza atıyoruz çünkü dünyada hiçbir ülke bu kadar fazla ilacı geri ödeme sistemine almıyor." diye konuştu.

Bakan Selçuk, SGK'nin, e-devlet hizmetlerinde tıklanma sayısında birinci sırada yer aldığını, toplam 127 hizmetin e-devlet üzerinden sunulduğunu vurguladı.

"Güçlü ve sürdürülebilir bir sisteme sahibiz"

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla, sosyal güvenlik sistemimiz bugün 22,5 milyon aktif sigortalı, 12,5 milyon pasif sigortalı, 34,8 milyon 'bakmakla yükümlü', 10,4 milyon 'diğer sigortalı' olmak üzere toplam 80,2 milyon kişiyi hizmet kapsamına almaktayız. Sistemin mali bünyesine baktığımızda ise SGK'deki bütçe açığının GSYH'ye oranı yıllar itibarıyla sürekli iyiye doğru gitmekte. 2008'de yüzde 2,6 seviyesindeyken bu oranın yılın sonunda yüzde 0,66'ya kadar inmesini bekliyoruz.

Sosyal güvenlik sistemlerinin mali dengesini belirleyen en önemli parametre diye kabul edilen prim gelirlerinin sağlık hizmetleri ve emekli maaşlarını karşılama oranı ise 2008'de yüzde 64,57 iken, bu yılın sonunda yüzde 75,21'e kadar çıkacak. Bu verilerden hareketle gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki uluslararası standartlar ölçeğinde mali bünyesi sağlam, devletin sırtına yük olmayan, hiçbir vatandaşını dışarıda bırakmayan güçlü ve sürdürülebilir bir sisteme sahibiz."

Sistemi daha ileriye taşımak ve alınan mirası daha da zenginleştirerek gelecek nesillere aktarmak istediklerini dile getiren Selçuk, seçimin hayırlı olmasını temenni etti.

"SGK'nin aktüerya dengesi, faaliyet raporu masaya yatırılacak"

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise bugün SGK'nin 5. Genel Kurulunun gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplantıda son üç yıldaki çalışmalarına ilişkin konuların gündeme geleceğini ifade eden Bağlı, "SGK'nin aktüeryal dengesi, bilançosu, faaliyet raporu, performans programı, mali denge, gelir ve giderleri bugün burada masaya yatırılacaktır." dedi.

Kaynak: AA