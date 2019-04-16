Sgc'den Yüce ve Işıksu'ya Ziyaret

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Yönetim Kurulu, 31 Mart seçimlerinde başkan seçilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

SGC Başkanı Sezai Matur ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Matur, ziyaret sırasında Yüce'den Sakarya'nın önünü açacak hizmetler beklediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, Sakarya'nın geleceğine yatırım yapacaklarını ifade ederek"Sakarya'nın güçlü basını var. Çalışmalarımızda basının eleştirilerinden yararlanarak şehrimize hizmet edeceğiz." dedi.

Daha sonra Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret eden heyet, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Burada konuşan Matur, "Sizden Adapazarı sevgisiyle, Adapazarı'na hizmet eden bir başkan istiyoruz." dedi.

Işıksu da geçmişte bu şehre hizmet eden herkesi hayırla yad ettiklerini belirterek, "Biz de 7/24 esasıyla, geceli gündüzlü çalışarak hayırla anılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyede 3 başkan yardımcılığı değişikliğine gittiklerini, müdür kadrolarında ise kısa vadede bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirten Işıksu, "Biz işini doğru yapan herkesle çalışmaya varız. Gündüz ziyaretlerden vakit buldukça ve gece geç saatlere kadara yönetici arkadaşlarımızla 'şehre neler veririz' diye tartışıyor ve 6 aylık bir stratejik plan çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretlerde, televizyon programcısı Ahmet Bağ ve gazeteci Fatma Sak da yer aldı.

Kaynak: AA