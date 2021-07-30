SGB'de görev dağılımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SGB'de görev dağılımı yapıldı

SGB'de görev dağılımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Gazeteciler Birliğinin (SGB) genel kurulu sonrası görev dağılımı yapıldı.

Sakarya Gazeteciler Birliğinin (SGB) genel kurulu sonrası görev dağılımı yapıldı.

Serdivan ilçesindeki bir kafede Zeki Aydıntepe başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcılığına Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Müjdat Çetin ile Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu getirildi.

Genel sekreterliğe Ekrem Ürdüç, muhasipliğe Engin Arapoğlu getirilirken, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şubesi Müdürü Salih Yalçıntaş, Basın İlan Kurumu Sakarya Şubesi Müdürü İbrahim Çorbacı, Betül Balcı ve Ahmet Kaya üye olarak görev aldı.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, gazetecilerin ev sahibi olabilmelerine yönelik çalışmalarıyla TOKİ tarafından ihale edilerek inşaatına başlanan Adapazarı Alandüzü'ndeki 159 konutluk "Gazeteciler Sitesi"nin hızla yükseldiğini belirterek, "Mesleğimizin itibarının artmasının yanı sıra meslektaşlarımızın daha iyi koşullara kavuşması, mesleki ve basın kuruluşlarının yaşadığı sorunların da çözümü için verdiğimiz çabamız sürecektir. Bu vesileyle Sakarya basınında birlikteliği sağlama adına tüm meslektaşlarımızı SGB çatısında birlik olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Fatma Girik Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Mesut Özil Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SGB'de görev dağılımı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:18:40. #1.16#

title