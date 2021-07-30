SGB'de görev dağılımı yapıldı

Sakarya Gazeteciler Birliğinin (SGB) genel kurulu sonrası görev dağılımı yapıldı.

Sakarya Gazeteciler Birliğinin (SGB) genel kurulu sonrası görev dağılımı yapıldı.

Serdivan ilçesindeki bir kafede Zeki Aydıntepe başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcılığına Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Müjdat Çetin ile Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu getirildi.

Genel sekreterliğe Ekrem Ürdüç, muhasipliğe Engin Arapoğlu getirilirken, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şubesi Müdürü Salih Yalçıntaş, Basın İlan Kurumu Sakarya Şubesi Müdürü İbrahim Çorbacı, Betül Balcı ve Ahmet Kaya üye olarak görev aldı.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, gazetecilerin ev sahibi olabilmelerine yönelik çalışmalarıyla TOKİ tarafından ihale edilerek inşaatına başlanan Adapazarı Alandüzü'ndeki 159 konutluk "Gazeteciler Sitesi"nin hızla yükseldiğini belirterek, "Mesleğimizin itibarının artmasının yanı sıra meslektaşlarımızın daha iyi koşullara kavuşması, mesleki ve basın kuruluşlarının yaşadığı sorunların da çözümü için verdiğimiz çabamız sürecektir. Bu vesileyle Sakarya basınında birlikteliği sağlama adına tüm meslektaşlarımızı SGB çatısında birlik olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci