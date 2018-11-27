Sezonun Son Palamutları Yazın Tüketilmek İçin Tuzlanıyor

Sinop'ta yaklaşık 31 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, bu sezon bol miktarlarda avlanan palamudun bir kısmını, daha sonra tüketilmek üzere tuzladıklarını söyledi.

SEZONUN SON PALAMUTLARI

Bölgede artık palamut avcılığının bitmek üzere olduğuna işaret eden Gündoğdu, "Tuzladığımız şu anki balıklar sezonun son palamutları." dedi. Tuzladıkları balıkların yazın rahatça tüketildiği vurgulayan Gündoğdu, "Lakerda" olarak da bilinen tuzlu balığa yurt dışından dahi talep geldiğine dikkati çekti.

TALEP BİR HAYLİ FAZLA

Gündoğdu, 100 kavanoz balık tuzlandığını, bunların kısa sürede tükenmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha önce hazırladığımız tuzlanmış balıklar kısa sürede satıldı. Biz de vatandaşlardan gelen talep üzerine 100 kavanoz daha hazırladık. Yapımı çok zahmetli olduğu için herkes uğraşmıyor ancak talep olunca karşılamak durumunda kalıyoruz. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından tuzlu balık talep edenler de var. Tabii ki gelen taleplerin tamamını karşılamamız mümkün değil. Çünkü talep bir hayli fazla."

TANESİ 100 LİRADAN SATILIYOR

Hazırlanan kavanozların tanesinin 100 liradan satışa sunulduğunu bildiren Gündoğdu, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

Palamudun tuzlanmasından kareler;

