Sezonun son otokros yarışları, 11 Aralık'ta Düzce'de yapılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK), sezonun son otokros yarışlarını Düzce'de gerçekleştirecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık Cumartesi günü Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesi katkılarıyla Kaynaşlı Otokros Pisti'nde sezonun son otokros yarışları koşulacak.

Yarışlara 11 sporcunun katılması planlanırken ilk yarış saat 12.00'de, ikinci yarış saat 13.30'da, üçüncü yarış ise saat 15.00'te başlayacak ve organizasyon saat 16.00'daki ödül töreni ile sona erecek.

Yıl içinde en az üç mahalli otokros yarışına katılan ve kategorilerinde ilk 5'e giren sürücüler, TOSFED tarafından 25-26 Aralık tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek 2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası finaline katılma hakkı elde edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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