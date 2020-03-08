Sezonun son günlerinde Uludağ'da tatilci yoğunluğu
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Türkiye, Uludağ, Güncel

Sezonun son günlerinde Uludağ'da tatilci yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezonun son günlerinde yoğunluk yaşanıyor.

08.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:50
Sezonun son günlerinde Uludağ'da tatilci yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezonun son günlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı ziyaretçiler kayak ve snowboard yapıp kartopu oynadı.

Kar kalınlığının 90 santimetre ölçüldüğü bölgede ziyaretçiler, güneşli havada karın tadını çıkardı.

Uludağ'daki bir otelin Ön Büro Müdürü Harbi Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun genel anlamda güzel geçtiğini söyledi.

Bu sezon aralık ayında kar kalınlığı az olunca endişelendiklerini ancak yılbaşına doğru yeterli yağışın düştüğünü belirten Türk, "Sezon dolu dolu geçti. Çok aktiviteli, çok eğlenceli bir sezon oldu. Sezon da tam bitmedi. Hala kar var. Hafta sonları oteller yine dolu. Bazı oteller geç, bazıları da daha erken kapanabilir. Tesisimizi nisan ayının ilk haftasında okulların ara tatil dönemine kadar açık tutacağız." dedi.

Günübirlikçilerden Ferdi Gür de İstanbul'da yaşadığını ve ilk kez geldiği Uludağ'ı çok beğendiğini ifade etti.

Sezonun son günlerinde Uludağ'da tatilci yoğunluğu

Kaynak: AA

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Sezonun son günlerinde Uludağ'da tatilci yoğunluğu

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