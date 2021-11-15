Sezonun Son Elma Hasadı Gerçekleştirildi

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Umde tarıma ait elma bahçesini ziyaret ederek işçilerle birlikte elma hasadına katıldı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük elma bahçesi özelliği taşıyan bahçede gerçekleştirilen sezonun son elma hasat programına katılan Vali Işık, yaklaşık 400 kişinin çalıştığı elma bahçesinde incelemelerde bulunarak Karaman Ziraat Odası başkanı Mehmet Bayram'dan ilimizdeki mevcut elma üretimi ile birlikte Karaman'ın en önemli tarımsal ürünü olan elmanın ülkemiz ve ilimiz ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgiler aldı.

UMDE tarıma ait elma bahçesinde gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından çalışanlarla birlikte hasat işlemine katılan Vali Işık, ağaç sayısı ve elma üretimi açısından Karaman'ın çok önemli bir noktada olduğunu belirterek bereketli bol kazançlar temennisinde bulunduğu işletme sahibi ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Karaman Valiliği/ BASIN

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet