Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor
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Samsun, Eylül, Yerel

Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor

Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor Mezgit, istavrit, barbun ve çinakop yerini kültür balıklarına bırakıyor 15 Nisan'da başlayacak balık av yasağına saatler kala sezon balıkları mezgit ve barbun kilosu 15 liradan satılıyor.

14.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:30
Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor

Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor

Mezgit, istavrit, barbun ve çinakop yerini kültür balıklarına bırakıyor

SAMSUN - 15 Nisan'da başlayacak balık av yasağına saatler kala sezon balıkları mezgit ve barbun kilosu 15 liradan satılıyor.

1 Eylül'de başlayan balık avlanma sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Yasağa sayılı saatler kala Samsunlu balıkçılar sezon balıklarını tezgahlarında satmaya devam ediyor. Bu sezon istavrit ve çinakop Karadeniz'de oldukça az çıkarken, mezgit ve barbun ise tezgahlardaki yerini koruyor. Sezonun son deniz balıkları mezgit ve barbun ise sezonu kilosu 15 liradan satılarak kapattı.

"Küçük balıkların yerini kültür balıkları alacak"

Sezon hakkında bilgi veren balık satıcısı Kurtça Aydın, "Sezon bugün bitiyor. İstavrit, mezgit, barrbun ve çinakopun sezonu bitti. Bundan sonra kültür balıkları olan çipura, levrek, somon, alabalık ve kötek satacağız. İnşallah seneye daha güzel geçer. Yarından itibaren tezgahlarda büyük balıklar olur. Gelecek sezonun daha iyi geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

Sezonda balık fiyatlarının oldukça düşük seyrettiğini ifade eden Onurcan Köse ise, "Açık denizlerde avlanan ufak balıkların sezonu bitiyor. Artık levrek, çipura, somon ve alabalık gibi büyük balık türlerini satacağız. Sezonun bitmesine rağmen balık satışları devam edecek. Vatandaşlara kültür balığı satmaya devam edeceğiz. Şu anda somon 27 TL, levrek ve çipura 30 TL, alabalık da 25 liradan satılıyor" diye konuştu.

Avlanma yasağı, 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Sezonun son balıkları 15 liradan satılıyor

Kaynak: İHA

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