Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun

- Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun Korona virüs nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde yeni sezon, Antalya Kumluca'da düzenlenen güreşlerle başladı.

- Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun

ANTALYA - Korona virüs nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde yeni sezon, Antalya Kumluca'da düzenlenen güreşlerle başladı. Karatepe Stadı'nda, seyircisiz gerçekleştirilen ve iki gün devam eden güreşlere 70'i başpehlivan olmak üzere bin 300 güreşçi katıldı. Orhan Okulu, sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemeri kazandı.

Korona virüs pandemisi dolayısıyla 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde yeni sezon, Antalya Kumluca'da 22'ncisi düzenlenen güreşlerle başladı. 70'i başpehlivan olmak üzere bin 300 güreşçinin katıldığı Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Ümit Uysal adına er meydanına çıkan Orhan Okulu, sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemeri kazandı.

Güreşlerin ikinci gününde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da aralarında bulunduğu sınırlı sayıda davetli güreşleri ilgiyle takip etti. Kumluca'da altın kemeri kazanan Okulu, güreşlerin ilk gününde Recep Kara'yla karşılaştı. Puanla rakibini yenen Okulu, ikinci gün ilk olarak Fatih Atlı'yla karşı karşıya geldi. Atlı engelini üstün bir oyunla aşan Okulu, çeyrek finalde Turan Balaban'la kol bağladı ve bu turu da geçti. Okulu, çeyrek finalde Kumluca güreşlerinin dikkat çeken ismi 2 metrelik pehlivan Hüseyin Gümüşalan'la eşleşti. Kumluca'da adeta fırtına gibi esen Okulu, Gümüşalan'a oyun kurma fırsatı dahi vermeden tuşla yenerek finale yükseldi. Okulu, sezonun ilk yağlı güreşinin finalinde Serhat Gökmen'le eşleşti.

Keçi dikmesiyle kazandı

Kumluca Er Meydanı'nda, Okulu ve Gökmen arasındaki başpehlivanlık güreşi, sat 17.00'de başladı. Her iki pehlivan da güreşe hızlı girerken Okulu, 15 dakikanın ardından üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. Okulu, güreşin 28'inci dakikasında keçi dikmesi oyunuyla rakibini yenerek Kumluca'nın başpehlivanı oldu.

Orhan Okulu'nda hedef Kırkpınar

Sezonunun ilk yağlı güreşlerinde altın kemeri kazanan Okulu, yaptığı açıklamada, "Büyük bir özlem içerisindeydik. Tekrar sahalara indik. Çok iyi çalıştık. Hedefimize burada ulaştık. Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a bizlere destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. 2015'te, Kırkpınar'da ilk kemeri onunla kuşanmıştım. İnşallah, bu yıl da Kırkpınar'da yeniden alın kemeri kuşanacağız. Antalya halkına da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ümit Uysal: "Yağlı güreşlerde varız"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Başpehlivan Orhan Okulu ve Antrenörü Kemal Yılmaz'ı tebrik ederken, "Yine Orhan Okulu'yla er meydanlarındayız. Okulu, kimliğiyle, sporcu duruşuyla ağırlığını yağlı güreşlerimize koyan bir insan. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ahlaklı, ciddi, kişilikli, karakterli, işine çok ciddi yaklaşan, keyif veren sporcunun önderliğinde yağlı güreşlerde var olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı