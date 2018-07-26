Sezonun İlk Olta Balıkları Geldi

SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar sezonun ilk olta balıklarının tezgahlara geldiğini belirterek, bu sezon balıkta bolluk beklediklerini söylediler.

Tüm Türkiye'de 15 Nisan 2018 tarihinden itibaren balık av sezonu başladı. Balıkçılar, 3 ay sonradan sonra tezgahlarını deniz balıklarıyla süslemeye başladı. Bu sezon ilk kez tezgahlara gelen mezgit, istavrit ve barbun gibi balıklar, balıkçılar ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bu sezondan umutlu olduklarını ifade eden balıkçı Kurtça Aydın, "3 aydan fazla bir zamandır mezgit, istavrit, palamut, barbun ve diğer deniz balıklarını satamıyorduk. Bu dönemi kafes balıkları satarak atlatmaya çalıştık. Bu sezon ilk defa mezgit ve barbun tezgahlarımıza geldi. Bunları kıyı balıkçıları oltayla tuttu. Aldığımız haberlere göre bu sezon balık bol olacak. Balık bol olursa hem ucuz hem de taze olur. Böyle olunca da vatandaşın ve bizlerin yüzü güler. Geçen sene yaşadığımız kıtlığı yaşamamayı umuyoruz. İlk olta balıkları geldi. Yakın zamanda da çingene palamudunun gelmesini bekliyoruz. Şu anda olta balıkları kilosu 15 liradan satılıyor" dedi.

Kaptanlardan aldıkları bilgilere göre bu sezon balığın bol olacağını ifade eden balıkçı Hasan Köse, "Balık av sezonu 1 Eylül'de açılacak. Kaptanlardan aldığımız habere göre bu sene balığın bol olacağını umut ediyoruz. Tek tek palamut ve çinakop görülmeye başlandı. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı bu sezon yaşamayız diye düşünüyorum. İlk olta balıkları geldi. Mezgit, barbun ve istavrit satmaya başladık. Olta balıklarından anladığımıza göre bu sene bolluk yaşanacak" diye konuştu.

Samsun balıkçı tezgahlarında olta balıklarının yanı sıra kültür balıkları da satılmaya devam ediyor. - SAMSUN