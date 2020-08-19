Sezonun ilk kütlü pamuğu ATB'de 55 liradan sembolik olarak satıldı ADANA Ticaret Borsası'nda (ATB) 2020 sezonunun ilk hasadından elde edilen 70 kilogram kütlü pamuk, kilosu 55 liradan sembolik olarak satıldı.

ADANA Ticaret Borsası'nda (ATB) 2020 sezonunun ilk hasadından elde edilen 70 kilogram kütlü pamuk, kilosu 55 liradan sembolik olarak satıldı.

ATB Kompleksi'nde Başkan Şahin Bilgiç'in yönetiminde gerçekleştirilen kütlü pamuk sembolik satış işleminde, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nden üretici Hasan Aslan'a ait 70 kilogram pamuk, pazarlık usulü ile satışa sunuldu. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, ATB Meclis Başkanı Osman Bağış ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu satışta, Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, yapılan pazarlık sonucunda sezonun ilk kütlü pamuğunu kilogramı 55 liradan satın aldı. ATB Başkanı Şahin Bilgiç, sezonun başlaması nedeniyle hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Pamukta dışa bağımlılığın azalması için üretime müsait alanlarda pamuk üretilmeli ve üreticiler desteklenmelidir. Pamuk katma değeri yüksek, stratejik bir üründür" dedi.

Asıl amaçlarının beyaz altın olarak nitelendirilen Çukurova pamuğunun tekrar eski günlerine dönmesini sağlamak olduğunu belirten Başkan Bilgiç, "Çukurova pamuğu ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Çukurova'mızla özdeşleşmiş, bereketli topraklarımızı seven bir üründür. Çırçır işletmelerimiz, yağ fabrikalarımız var. Köklü bir üretici kooperatifimiz olan Çukobirlikimiz var. Pamuğun hak ettiği fiyata ulaşması ile üreticisinin memnuniyeti sağlanır ise önümüzdeki yıllarda üretim alanı tekrar eski günlerine dönecektir. Üretimi artırdığımız takdirde ilimiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katma değer sağlayacaktır. ATB olarak pamuğa 'Çukurova Pamuğu' olarak bu yılın başında Coğrafi İşaret Tescili aldık. Tescilli Çukurova pamuğunun bu topraklarda yetiştirilmesi lazımdır. Tekstil sektöründe ana hammadde olan pamuğun en azından yüzde 70'i milli üretim olmalıdır. Önümüzdeki sezon için açıklanacak prim desteğinin en az bir buçuk lira olması üreticilere teşvik olur" diye konuştu.'GAYRET VE ÇALIŞMALARIMIZ PAMUK EKİMİNİ ARTIRMAK'Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise bölge çiftçileri ile sözleşme hazırladıklarını dile getirerek 6 bin 500 dekarlık alanda sözleşmeli ekim yapılacağını, sonraki yıllarda bu ekim alanın artarak devam edeceğini söyledi. Alan, tüm gayret ve çalışmalarının pamuk ekimini artırmak olduğunu belirtti.Yılın ilk kütlü pamuğunu satın alan Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, konuşmasında çiftçilerin bazı sorunlar yaşadığını kaydederek "Pamuk ekim maliyetlerinde ön görülemeyen çok yüksek artışlar oldu. Pamuk verimlerinde de çok ciddi düşüşler oldu. Bununla birlikte fiyatlarda da sıkıntılar yaşandı. Bu yıl inşallah verim yüksek olur. Fiyat konusu ise çiftçilerin bir yıl sonra tekrar pamuk ekmeyi düşüneceği bir fiyata gelir. Biz Çukobirlik olarak çiftçilerimizin pamuğu terk etmemeleri için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz" dedi.'PAMUK ŞEHRİMİZİN İMAJIDIR'26 yıldır kütlü pamuk üreten çiftçi Hasan Aslan da amacının Çukurova pamuğunu unutturmamak olduğunu söyleyerek, "Çukurova pamuğu semboldür. Şehrimizin imajıdır. Yaşadığım her yıl pamuk ekmeye devam edeceğim. Devletimiz yeterli desteği verirse tüm çiftçilerin pamuk ekeceğini biliyorum. Desteklerinden dolayı Adana Ticaret Borsası'na sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA