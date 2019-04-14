Sezonun İlk Kirazı Hasat Edildi

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünleri hasat edildi.

Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesinde yaşayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci çeşit "Cristobalina" cinsi kirazları ağaçlardan topladı.

Ağaçlardan özenle toplanan kirazlar, satılmak üzere mahalle meydanındaki alım merkezine götürüldü.

İlk hasat yaklaşık 15 kilogram

Üretici Metin Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni ederek, bugün sezona "Cristobalina" cinsi kirazları toplayarak başladıklarını söyledi.

Bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getiren Koyuncu, "Ağaçlarımızda bol miktarda ürün görünüyor, ilk hasat yaklaşık 15 kilogram çıktı. Geçen sene ilk ürünün kilogramı 100-150 lira arasında satılmıştı. Bu sene 250-300 liradan satılacağını tahmin ediyorum. Ancak fiyatlar sürekli böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi.

Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede, yılda üretilen ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor.

Kaynak: AA