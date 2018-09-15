Sezonun İlk Kestanesi Çıktı

Samsun'da sezonun ilk yerli kestaneleri satışa çıktı.

Kış sezonu yiyeceklerinden olan kestane, yaz aylarının sona ermesiyle birlikte bu sezon ilk kez Samsun'da satışa sunulmaya başlandı. Samsun'da seyyar kestane satışı yapan Sezgin Demirci, sezonun ilk kestanelerini 150 gramı 10 liradan satışa sunuyor.

Yaz sezonunun bitmesiyle mısır satışından kestane satışına geçtiğini ifade eden Sezer Demirci, "Sezonun ilk kestanelerini satmaya başladık. Kestaneler 19 Mayıs ilçesi Erikli'den geliyor. Samsun kestanesi diğer illere oranla biraz daha erken çıkıyor. Hava fazla serinlememesine rağmen satışlarımız gayet iyi durumda. 150 gramını 10 liradan sezona başladık. Kestane bollaşana kadar bu şekilde gideceğini düşünüyoruz. Daha öncesinden mısır satıyorduk, kestanenin çıkmasıyla buna geçiş yaptık. Çiğ kestanenin kilosu ise 25 liradan başlıyor, yukarılara doğru çıkıyor. Geçen sene 100 gram pişmiş kestaneyi 5 liradan satıyorduk. Bu sene kestanede biraz sıkıntı var gibi görünüyor. Vatandaşlar, kestaneyi çok özlemiş. İsteyene tadımlık veriyoruz. Bir kere tadan da almak istiyor. Mecidiye Çarşısı'nda satış yapıyorum. Gören ilk başta kestaneye şaşırıyor ama talepler şu anda iyi yönde gidiyor" dedi.

Vatandaşlar yeni çıkan yerli kestaneye ilgi gösterirken, 1 kilo pişmiş kestanenin kilosu 65 liradan müşteriye sunuluyor. - SAMSUN