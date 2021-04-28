Sezonun ilk kayısı çağlaları pazarlarda yerini aldı
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Sezonun ilk kayısı çağlaları pazarlarda yerini aldı

Sezonun ilk kayısı çağlaları pazarlarda yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın meşhur meyvesi kayısının bu yılki ilk çağlalarının hasadı yapılıp, pazarda satılmaya başlandı.

Malatya'nın meşhur meyvesi kayısının bu yılki ilk çağlalarının hasadı yapılıp, pazarda satılmaya başlandı.

Dünya Kayısı başkenti Malatya'da, Avrupa Birliği (AB) tescilli kayısı ağaçlarında çağlaların hasadı yapılıyor. Kale ilçesinden getirilen taze kayısı çağlasının kilosu 15 TL'den Malatya Sebze Meyve Pazarı'nda satılmaya başladı.

Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, geçtiğimiz haftalar Mersin'in Mut ilçesinden gelen sofralık kayısı çağlalarının pazarda satıldığını hatırlatıp, "Malatya'nın ilk ürünü de Kale İlçesi'nden getirildi. Taze kayısı çağlasının kilosu 15 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı. Kayısı çağla hasadının artması ile fiyatın önümüzdeki günlerde düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Malatya'da 8 milyon civarında bulunuyor. Yılda Türkiye ekonomisine 250-350 milyon dolar döviz girdisi sağlayan, kuru kayısı olarak yüzde 80'i yurt dışına ihraç edilen kayısı, olgunlaştıktan sonra Haziran ayı sonu ve Temmuz ile Ağustos aylarında hasat ediliyor. - MALATYA

Sezonun ilk kayısı çağlaları pazarlarda yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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