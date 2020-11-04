Sezonun ilk karının düştüğü Toroslar'da festival hazırlıkları başladı
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Sezonun ilk karının düştüğü Toroslar'da festival hazırlıkları başladı

04.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:48
Sezonun ilk karının düştüğü Toroslar'da festival hazırlıkları başladı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılın ilk karının yağmasıyla birlikte 2'nci kez düzenlenecek olan Toroslar Kar Festivali'nin hazırlıklarına başlandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılın ilk karının yağmasıyla birlikte 2'nci kez düzenlenecek olan Toroslar Kar Festivali'nin hazırlıklarına başlandı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mevsimin ilk karı, Toroslar'ın zirvesindeki Tırtar Mahallesi'ne düştü.

Yağışla birlikte 30-31 Ocak 2021 tarihinde 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda düzenlenecek festivalin çalışmaları da başladı.

Konserlerin, spor müsabakalarının, sergilerin, performans yarışmalarının ve kayak yarışlarının düzenleneceği festivalde yöresel yiyecekler de tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İlçemizin yüksek kesimlerinde ilk karın düşmesi bizleri mutlu etti. Festivalimizde birbirinden renkli etkinlikler yer alacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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