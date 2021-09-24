Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Yerel

Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı

KAYSERİ - Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı.

Gece saatlerinden bu yana Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santime kadar ulaşırken, sezonun ilk kardan adamı da yapıldı. Hacılar Kapı'nın 2 bin 650 metre yükseklikte bulunan H2650 Kafe Sahibi Ahmet Köksoy, sabah işyerini açmaya geldiklerinde muhteşem bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Yağan karı değerlendirerek şehrin ilk kardan adamını yaptıklarını belirten Köksoy; "Dün akşamdan bu yana yağan kar yağışı nedeniyle sabah Hacılar Kapı'daki restoranımızı açmaya geldiğimizde muhteşem bir manzarayla karşılaştık. Yer yer 10 santime kadar kar olmuş. Bunu da fırsata çevirelim dedik, kardan adamımızı yaptık. Misafirlerimizin de ilgisini çekiyor, Kayseri'nin ilk kardan adamı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en yüksek kafesi

Türkiye'nin en yüksek restoranı olma özelliğine sahip H2650 Kafe'de misafirler eşsiz manzara eşliğinde yemeklerini yiyebiliyor. İsteyen müşterilere teleferikte de yemek yeme imkanı sağladıklarını kaydeden Köksoy; "Hacılar Kapı'da 2 bin 650 rakımdayız. Yöresel yemekler ve ızgara çeşitleri yapıyoruz. Kahvaltılarımız meşhurdur, köy kahvaltılarımız oluyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sabah kahvaltı ve akşam yemeklerimizi teleferikte verebiliyoruz. İnsanlar hem Kayseri manzarasını izliyorhem de yemeklerini yiyorlar. Güzel bir aktivite yapıyoruz" dedi.

Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı

Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı

Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı

Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı
İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Kerem Kamışlı Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Cristiano Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 21:42:19. #1.11#