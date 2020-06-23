Sezonun ilk inciri hasat edildi Aydın'da sezonun ilk inciri hasat edildi.

Aydın'da sezonun ilk inciri hasat edildi.

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde erkenci incirin hasadı, enstitüde görevli ziraat mühendisleri tarafından yapıldı.

Tek ağaçta yapılan hasatta 4 kilogram incir toplandı.

Ziraat Mühendisi Aytekin Belge, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarından dolayı bu yıl erkenci incirin 10 gün geç hasat edildiğini, fiyatının da henüz belirlenmediğini söyledi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise erkenci incirin ardından bir ay sonra ise normal incirin çıkacağını ifade etti.

Kaykı, geçen yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, iklimin bekledikleri gibi devam etmesi halinde bu yıl da verimi yüksek ürün alabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA