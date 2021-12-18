Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi - Haberler
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Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun ilk günü tatilciler, kayak pistini doldurdu.

BOLU'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun ilk günü tatilciler, kayak pistini doldurdu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kartalkaya'da koronavirüs nedeniyle özel tedbirler alınarak açılan otellerde, hafta sonu tatilci yoğunluğu yaşandı. Kayak sezonunun ilk gününde kar kalınlığı, 60 santimetreyi aştı. Tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaptı. Bölgede kar yağışı devam ederken, tatilciler, kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkardı.


Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

Kartalkaya'da sezonun ilk kayak keyfi

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