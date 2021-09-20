Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler ilk günler genellikle bol istavrit avlarken, bu bolluk neredeyse kesintisiz olarak bugüne kadar devam etti.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler ilk günler genellikle bol istavrit avlarken, bu bolluk neredeyse kesintisiz olarak bugüne kadar devam etti.

Trabzon'da tezgahlarda istavritin kilosu 7,5-15 TL arasında satılırken, bir hafta önce tanesi 20-25 TL'den satılan palamudun tanesi 40 TL'ye kadar çıktı. Bugünlerde tezgahlarda bol görülen hamsi ise kilosu 15-20 TL arasında satılıyor.

Balıkçılar, bugünlerde özellikle istavritte son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirtirken, bir hafta önce görülen palamudun ise kayıp olduğunu söylediler.

İstavritin kilosunu 7,5 TL'ye satmalarına rağmen yine de müşteri bulmakta zorluk çektiklerini belirten balıkçı esnafından Kemal Can Çakıcı, "Hamsi 15 TL, istavriti 7,5 TL'den satıyoruz. Palamudu bu sezon bir iki kez gördük ancak bugünlerde tekrar kayıplarda. Fiyatı neredeyse iki kat arttı. İstavritin kilosunu 7,5 TL'ye satmamıza rağmen yine de müşteri yok. Şu an palamudun dışında balığın en bol dönemi diyebiliriz. Sezon böyle devam ederse hem bizim için hem de vatandaş için iyi olur. Hamsiden yana umudumuz var" diye konuştu.

Balıkçı esnafından Sedat Köz de istavritin kilosu 7,5 TL'ye kadar düştüğünü belirtirken bugünlerde palamudun olmadığını ancak ilerleyen günlerde tekrar görüneceğini umut ettiklerini söyledi.

Balıkçı esnafından Çetin Kavzoğlu da sezonun iyi başladığını ancak bugünlerde palamutta bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Palamutta bu sene düşüş var, inşallah ilerleyen günlerde daha çok olacak diye umut ediyoruz. İstavritin kilosunu 15 TL, çinekop 40 TL, sargan 40-45 TL, levrek 70 TL, mezgit 15-60 TL arası. Barbun 40 TL, palamut tanesi 40 TL, hamsi 20 TL'den satıyoruz. Her keseye göre fiyatlarımız var. Sezon yeni başladı inşallah iyi olacak, umutluyuz" dedi. - TRABZON

Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor

Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor

Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TOKİ'nin dev kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak

TOKİ'nin dev kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fatih Terim Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sezonun ilk günü gibi tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:56:31. #1.12#