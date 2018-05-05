Sezonun İlk Buğdayı Gtb'de İşlem Gördü

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasat edilen sezonun ilk buğdayı, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) kilogramı 1,05 liradan satıldı.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, hububatta hasat sezonu bu yıl erken başladı. Yılın ilk mahsul buğdayı Adana'nın Yumurtalık ilçesinde çiftçi Mustafa Yılmaz tarafından yetiştirilerek Gaziantep'e getirildi.

GTB hububat satış salonunda sabah seansında satışa sunulan ilk mahsul buğday, üretici ve işletmecilerin yoğun ilgisini gördü. Yaklaşık 30 ton ekmeklik buğday kilogramı 1,055 liradan bir un fabrikasına satıldı.

Buğdayı satışa sunan tüccar Mehmet Güneş, sezonun ilk buğdayının Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahile yakın bir bölgede yetiştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekimi erken yapılan buğday, bulunduğu coğrafi konum ve hava şartlarının etkisiyle normal hasat sezonundan yaklaşık bir ay önce istenilen olgunluğa ulaşmış. Üreticimiz tarafından hasadı yapılarak şehrimize getirilen ilk buğdayını biz de bugün GTB'de satışa sunduk. Bölgemizde buğday hasadının yaklaşık 30-40 gün içerisinde başlamasını bekliyoruz. Üretici ve tüccarlar olarak yeni sezonun bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz."