Sezonun ilk buğday hasadına başlandı Antalya'da sezonun ilk buğday hasadına Serik ilçesinde başlandı.

Antalya'da sezonun ilk buğday hasadına Serik ilçesinde başlandı.

Turizmin yanı sıra tarımla da ülke ekonomisine önemli katkısı bulunan Antalya'da, tarlalara ekilen buğdaylar başak verdi. Serik ilçesinde çiftçiler, biçerdöverlerle sezonun ilk buğday hasadını yapmak için kolları sıvadı.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim şartları nedeniyle hasada yaklaşık bir hafta erken başlandığını söyledi.

İlçede yaklaşık 118 bin dekar tarlaya buğday ekildiğini aktaran Çömezoğlu, geçen yılki gibi 53 bin ton kadar ürün elde edilmesini beklediklerini kaydetti.

Hasat sonrası verim durumunu yerinde incelediklerini anlatan Çömezoğlu, "Ekiplerimiz biçerdöverlerin evrak ve teknik donanımlarını, tane kaybı ve verim yönünden kontrollerini yapıyor. Bölgemizde genelde dekar başına 400 ila 600 kilogram arasında verim alınıyor." dedi.

Çandır Mahallesi'nde buğday üreticiliği yapan Veysel Taşbayır ise bu yıl 25 dönüm alana buğday ektiklerini söyledi.

Dönüm başına 500-600 kilogram ürün almayı beklediklerini ifade eden Taşbayır, "Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alım taban fiyatını 1 lira 65 kuruş olarak açıkladı. Açıklanan alım fiyatından memnunuz." diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Taşbayır da tarımsal üretimlerinin, devletin aldığı tedbirler sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA