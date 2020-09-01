Sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı
Tekneden balıkların indirilmesinden görüntüler Balıkçı Hasan Kamış ile röportaj Balıkçı tezgahından görüntüler Balıkçı esnafı Cengiz Karabudak ile röportaj Bartın'ın Amasra ilçesinde av sezonunun açılmasının ardından avlanan ilk balıklar tezgahlardaki yerini aldı.
01.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:19
Tekneden balıkların indirilmesinden görüntüler
Balıkçı Hasan Kamış ile röportaj
Balıkçı tezgahından görüntüler
Balıkçı esnafı Cengiz Karabudak ile röportaj
Bartın'ın Amasra ilçesinde av sezonunun açılmasının ardından avlanan ilk balıklar tezgahlardaki yerini aldı.
Kaynak: AA