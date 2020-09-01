Sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı
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Sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı

Tekneden balıkların indirilmesinden görüntüler Balıkçı Hasan Kamış ile röportaj Balıkçı tezgahından görüntüler Balıkçı esnafı Cengiz Karabudak ile röportaj Bartın'ın Amasra ilçesinde av sezonunun açılmasının ardından avlanan ilk balıklar tezgahlardaki yerini aldı.

01.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:19

Tekneden balıkların indirilmesinden görüntüler

Balıkçı Hasan Kamış ile röportaj

Balıkçı tezgahından görüntüler

Balıkçı esnafı Cengiz Karabudak ile röportaj

Bartın'ın Amasra ilçesinde av sezonunun açılmasının ardından avlanan ilk balıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: AA

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