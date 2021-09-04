Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü
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Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü

Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye genelinde 1 Eylül'den itibaren denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla başlayan avlanma sonrasında tezgahlar renklendi.

Türkiye genelinde 1 Eylül'den itibaren denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla başlayan avlanma sonrasında tezgahlar renklendi.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından tutulan ilk hamsiler Eskişehir'deki pazar tezgahlarında satılmaya başlandı. Av yasağından dolayı boş kalan tezgahlar yeniden şenlendi. Birçok çeşit balık ürünleriyle dolan tezgahlar vatandaşları da memnun etti. Av yasağının sona ermesinin ardından, balıkçılar havaların da soğumasıyla birlikte bu sene balıkta bolluk yaşanacağını öngörüyor. Balıkçılar, geçen yıla göre fiyatların yüksek olduğunu ancak, balıkların tezgaha çok gelmesiyle birlikte fiyatlarda da düşüş olacağını belirtti.

Eskişehir'de balık satışı yapan Tayfun Arslanbenzer, balık tezgahına gelen ilk ürünleri satmaya başladı. Bu yıl sürecek olan balık sezonunda umutlu olduğunu dile getirdi. Uzun süren balık av yasağının ardından vatandaşların ilk günden ilgisi hamsiye olduğuna dikkat çeken Arslanbenzer, kalkan av yasağı ve tezgaha gelen ilk balık ürünleri hakkında şunları söyledi:

"Hamsilerin bu sezon çok olmasını bekliyoruz. Tezgahlarımızda en çok hamsi, sardalya ve istavrit balığı var. Bundan sonra bol ve bereketli bir balık sezonu olacak. Eskişehir bu yıl balığa doyacak söyleyebilirim. Ne kadar çeşit ve avlanma olursa fiyatlar da o kadar düşer. Şu anda ilk balık ürünleri tezgaha yeni geldiğinden dolayı fiyatlarımız biraz yüksek. Balık ürünleri geldikçe günden güne fiyatlarımda azalma olacak. Hamsinin şu anda ki fiyatı 30 TL ile 40 TL arasında" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü
Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü
Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü
Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü
Sezonun ilk balıkları tezgâha düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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