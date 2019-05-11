Sezonun en kritik maçı yarın

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde 2018-19 sezonu büyük heyecana sahne oldu. Üç sene önce kurulan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Konak Belediyespor ile şampiyonluk mücadelesi vermesi bekleniyordu. Ancak arkadan gelen bir takım puanların çoğunu topladı. Gaziantep ALG, henüz bu sezon 1. Lig'e çıkmasına karşın final maçı oynamaya hak kazandı.



Normal sezondaki 18 maç sonunda Beşiktaş ile Gaziantep ALG Spor'un puanları eşitti. Bu iki takım ikili averajda da eşit olunca şampiyonluk maçı oynanmasına karar verildi. Kadın futbolunun bu sezonki en iyisini belirleyecek karşılaşma, pazar günü saat 16.00'da Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanacak.



ALG Spor, 3. Lig’den 1. Lig’e her sezon bir klasman yükselerek geldi. 1. Lig'deki ilk senesinde ise şampiyonluğa ulaşabilir. Hal böyle olunca Gaziantep halkı takımını hiçbir iç saha maçında yalnız bırakmıyor. Final için de taraftarlardan yoğun bir talep gelince kulüp yönetimi deplasman için kontenjan koymak zorunda kaldı. Taraftarlar Antep’ten Antalya’ya dört otobüsle gidecek.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. İkinci yarıda ise Aslı Canan Sabırlı teknik direktörlük koltuğuna oturunca form grafiğini yükselten Gaziantep ALG Spor, Siyah-Beyazlılar'a karşı 3-1 galip geldi.



Maç öncesi durumlarını ve sezon boyunca yaşadıklarını Gaziantep ALG Spor’un eski oyuncusu ve yeni teknik direktörü Aslı Canan Sabırlı'ya sorduk.



Sabırlı, ilk yarıdaki istikrar problemlerinin forvet eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, "İlk yarıdaki maçta da iyi oynamıştık ancak gol atamadık. Devre arasında iki forvet transferi yapınca hem Beşiktaş'a hem de diğer tüm rakiplerimize karşı iyi oynadık ve şimdi şampiyonluk maçı oynayacağız." dedi.





"Sezon başında 'Lige renk katacaksınız' demişlerdi"





Sezon başlangıcında oyuncu olan ve sonradan takımın başına getirilen Aslı Canan Sabırlı, en başta kimsenin kendilerine şans vermediğini ifade etti: "İşimiz zordu, rakiplerimiz bizle 'lige renk katacaksınız' diyerek bizi hafife alıyorlardı ancak sahada çok iyi futbol oynadık ve meyvesini aldık."



Gaziantep'teki tribün desteğinin de kendilerine moral verdiğini söyleyen başarılı teknik direktör, "Taraftarlarımız sadece kazandığımızda değil kaybettiğimiz de de yanımızda duruyor. Bu bizim için çok önemli." açıklamasını yaptı.



Sabırlı, konuşmasının sonunda ise uzun uzun konuşulması gereken konulara parmak bastı: "Ülkede futbolun erkek oyunu olduğu düşünülüyor. Biz, bu başta olmak üzere birçok olumsuzlukla uğraşıyoruz. Bizim için mesele şampiyonluk maçı değil, asıl meselemiz şu: İnsanlar artık bize karşı önyargılı davranmasın."



Aslı Canan Sabırlı, yarın oynayacaklarışampiyonluk maçı ile ilgili ise "Beşiktaş'ı ikinci yarı ezici bir oyunla yenmiştik. Şimdi aynısını tekrarlamak istiyoruz. Ama ilk hedefimiz saygı, sevgi ve fair-play çerçevesinde bir maç olması" ifadelerini kullandı.





Hazırlayan: Alperen DELİBAŞ