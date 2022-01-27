Sezonun dev kardan adamı Elazığ'da: Yaklaşık 4 metre uzunluğunda - Haberler
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Sezonun dev kardan adamı Elazığ'da: Yaklaşık 4 metre uzunluğunda

İhlas Haber Ajansı, Rıdvan Yeşilırmak - Güncel
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Sezonun dev kardan adamı Elazığ'da: Yaklaşık 4 metre uzunluğunda Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan hünerlerini sergiledi.

ELAZIĞ (İHA) - Sezonun dev kardan adamı Elazığ'da: Yaklaşık 4 metre uzunluğunda

ELAZIĞ - Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan hünerlerini sergiledi. Elazığ'da bir vatandaş, 3 metre 75 santimlik kardan adamıyla sezonun en büyük kardan adamını ortaya çıkardı.

Etkili olan kar yağışının ardından Baskil ilçesinde bir grup vatandaş, karlı manzaraların vazgeçilmezi kardan adamdan alışılmadık bir tasarıma imza attı. Rekor denemesi için dev kardan adam yapan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu sezonun en uzunun kardan adamını yaptı. Metre ile ölçülen kardan adamın uzunluğu tam 3 metre 75 santim çıktı. Telefonla kardan adamı çeken vatandaşının şiveli tanıtımı ise izleyenleri gülümsetti.

Sezonun dev kardan adamı Elazığ'da: Yaklaşık 4 metre uzunluğunda

Sezonun dev kardan adamı Elazığ'da: Yaklaşık 4 metre uzunluğunda

Sezonun dev kardan adamı Elazığ'da: Yaklaşık 4 metre uzunluğunda

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Güncel

Türkiye, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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