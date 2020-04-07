"Sezonun bir anda durması mental açıdan çok zor"
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"Sezonun bir anda durması mental açıdan çok zor"

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Lauren Gibbemeyer, korona virüs nedeniyle takımdan ayrı kalmanın ve sezonun bir anda durmasının mental açıdan çok zor olduğunu söyledi.

07.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:35

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Lauren Gibbemeyer, korona virüs nedeniyle takımdan ayrı kalmanın ve sezonun bir anda durmasının mental açıdan çok zor olduğunu söyledi. Başarılı voleybolcu, formda kalmak için kulüp tarafından paylaşılan antrenmanlarını evde sürdürdüğünü belirtti.

Lauren Gibbemeyer, dünyaca korona virüsle edilen şu dönemde, sahalardan uzak kalan profesyonel bir voleybolcunun evinde nasıl zaman geçirdiğini anlattı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı 'Pass the Time' (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA, bir yazı dizisi başlattı. Serinin her bir bölümünde turuncu-beyazlılardan bir oyuncu, evde kaldığı bu süreçteki günlük rutinlerini, yaptığı egzersizleri ve içinde bulundukları durumla başa çıkma yöntemlerini aktardı.

"HİSLERİMİ DÖKMEK İÇİN GÜNLÜK TUTUYORUM"

Güne sabah 09.00 civarında uyanarak başladığını belirten 31 yaşındaki voleybolcu, "Köpeğimi dışarı çıkarmadan önce güne 10 dakikalık bir meditasyonla başlamayı seviyorum. Ardından kahve yapıyorum ve kahvaltı ediyorum. Gelişmelerden haberdar olmak için haberleri takip ediyorum, sonrasında hislerimi dökmek için günlük tutuyorum. Öğleden sonra yoga veya ev antrenmanımı yapıyorum. Öğlen yemeğinden sonra temiz hava almak için köpeğimle kısa bir yürüyüşe çıkıyorum. Evi temizliyorum, erkek arkadaşımla kart oyunu oynuyorum, annemi arıyorum ve dizi izliyorum. Ardından akşam yemeğimi yiyip uyuyorum" dedi.

"ANTRENMAN PROGRAMINI TAKİP EDİYORUM"

Kulüp tarafından oyunculara gönderilen antrenman programını takip ettiğini belirten ABD'li oyuncu, "Haftada üç gün halter yapıyoruz, diğer günlerde de evde yoga yapıyorum. Bir yandan omzum için sakatlık önleyici çalışmalar yapmayı sürdürüyorum. Koşu ve sıçrama gibi kardiyo egzersizleri de yapıyorum" diye konuştu.

"FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ KALMAK İÇİN SAĞLIKLI BESLENİYORUM "

Dünyada yaşanan salgının herkes için büyük bir değişiklik olduğunu dile getiren Lauren Gibbemeyer, "Dünyanın her yerinde insanlar bu kriz esnasında hayatlarıyla ilgili önemli değişiklikler yapmak zorunda kalıyor. Bense fiziksel olarak güçlü kalmak için sağlıklı besleniyorum ve tüm yemeklerimi kendim pişiriyorum. Aynı zamanda haftada üç gün sıkı bir halter programı uyguluyorum ve kendi ev antrenmanlarımı yapıyorum. Takımınızdan ayrı kalmak ve sezonun sizin için bir anda duruvermesi mental açıdan çok daha zor. Yine de beni sakinleştiren meditasyon ve günlük tutma gibi yöntemlerle psikolojimi sağlam tutmaya çalışıyor, hepimizin içinde bulunduğu bu durumu kabulleniyorum.

Genel olarak kendime daha fazla bakmaya başladım. Maç temposundayken kendime cilt veya saç bakımı uygulamayı unutabiliyordum ama evde geçirdiğim bu süreyle birlikte yeniden bir düzene giriyorum. Yakında bir ev almayı planladığım için ev piyasasıyla ilgili araştırmalar yapıyorum. Her zaman olduğu gibi köpeğimle oynuyorum, stresli zamanlarda beni rahatlatmasını iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Takipçilerine de seslenen deneyimli voleybolcu, "Lütfen kurallara uyun ve evde kalın. Bu zor durumda pozitif yönleri görmeye çalışın ve minnettar olun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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