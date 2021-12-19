Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmin merkezlerinden Uludağ'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmin merkezlerinden Uludağ'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kışın gözdesi Uludağ'da sezon dün açıldı.

Özellikle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, Uludağ'ın pistlerine adeta akın etti.

Ziyaretçiler, kar kalınlığının 52 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Jandarma ekipleri zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

Sis ve zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Dolar bozdururkenki anlarını paylaşan Arap turistlerin görüntüleri tartışma yarattı! TL ile eğlendiler

Dolar bozdururkenki anlarını paylaşan Arap turistlerin görüntüleri tartışma yarattı! TL ile eğlendiler

 Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi

Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title