Sezonu Mavi Beach'de açtılar
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Sezonu Mavi Beach'de açtılar

Uyanık Tekstil patronu Ertan Uyanık, eşi Sena Uyanık ile birlikte Bodrum sezonunu Mavi Otel Beach'te açtılar.

Sezonu Mavi Beach'de açtılar
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:24

Uyanık Tekstil& ; patronu Ertan Uyanık önceki gün eşi Sena Uyanık ve yakın dostları güzellik uzmanı Yasemin Miras ile birlikte Mavi Otel Beach'inde görüntülendiler. Ertan Uyanık kızı Zeynep Ada ile denize girerken, eşi Sena Uyanık ve Yasemin Miras ise şezlongta bol bol sohbet edip yorgunluk attılar.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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