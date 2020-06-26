Sezonu Mavi Beach'de açtılar Uyanık Tekstil patronu Ertan Uyanık, eşi Sena Uyanık ile birlikte Bodrum sezonunu Mavi Otel Beach'te açtılar.

Uyanık Tekstil& ; patronu Ertan Uyanık önceki gün eşi Sena Uyanık ve yakın dostları güzellik uzmanı Yasemin Miras ile birlikte Mavi Otel Beach'inde görüntülendiler. Ertan Uyanık kızı Zeynep Ada ile denize girerken, eşi Sena Uyanık ve Yasemin Miras ise şezlongta bol bol sohbet edip yorgunluk attılar.& ;





Kaynak: Snob Magazin