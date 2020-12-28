Sezonu güzel geçiren Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu
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Sezonu güzel geçiren Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu

28.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:45

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sezonu güzel geçiren balıkçılar, yeni yıla umutlu giriyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sezonu güzel geçiren balıkçılar, yeni yıla umutlu giriyor.

Palamut bolluğunun yanı sıra hamside de iyi sezon geçiren balıkçılar, 2021 yılında denizdeki bereketin devam etmesini bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçılıkta çok iyi sezon geçirdiklerini, 2021 yılında da aynı bereketin devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Av sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de özellikle palamut avcılığının bereketli geçtiğini dile getiren Karakaş, "2020 yılında av sezonu balıkçılık için iyi geçti. Palamut, çinekop, lüfer ile Karadeniz'de bulunan ve ekonomiye değer sağlayan balıklar yeterince avlandı. Avcılık da gayet iyi durumdaydı. Hamsi sezona iyi başladı ve aynı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıla umutlu girdiklerini vurgulayan Karakaş, şöyle konuştu:

"2021 yılından tabiki de umutluyuz, sezon devam ediyor. Hamsicilikte hiç bitmemiş gibi bir avcılık söz konusu. Dün gece itibariyle tekrar limanımıza hamsi tekneleri gelmeye başladı. Şu anda denizden oldukça yoğun şekilde hamsi çıkıyor. Çıkan hamsiler tezgahta vatandaşla buluşuyor ve yem fabrikalarına gidiyor. Ayrıca çinekop ve barbun avcılığı kıyılarda devam etmekte. Balıkçılık güzel şekilde devam ediyor. 2021 yılında da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Balıkçılar olarak umutluyuz."

Sezonu güzel geçiren Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu
Sezonu güzel geçiren Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu
Sezonu güzel geçiren Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu
Sezonu güzel geçiren Batı Karadenizli balıkçılar yeni yıldan umutlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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