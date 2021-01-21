Sezonu bugün açan "Akdeniz'in kayak merkezi" ziyaretçilerini bekliyor
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Sezonu bugün açan "Akdeniz'in kayak merkezi" ziyaretçilerini bekliyor

21.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:47
Sezonu bugün açan

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kış turizmi anlamında hizmet veren Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kış turizmi anlamında hizmet veren Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezonda yapımı tamamlanan bungalov evler, çarşı ve sosyal tesis imkanlarıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatmayı hedefleyen Yedikuyular, başta Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bugün itibarıyla sezonun açıldığını belirtti.

Yedikuyuların Türkiye genelinde kar kalınlığı en fazla olan tesislerden birisi olduğunu ifade eden Güngör şunları kaydetti:

"Bu yıl çok önemli yatırımlar yaptık. Tesis kapasitesini artırdık. Pandemi tedbirleri kapsamında hemşehrilerimiz tesisimizi ziyaret edebilecek. Bugün itibarıyla bölgeye toplu taşıma seferlerine de başladık. Şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli olan tesisimiz, en uzun sezonlu kayak merkezleri arasında yer alıyor. Çevre illere baktığımızda yaklaşık 10 milyonluk bir potansiyele hitap ediyoruz."

Yedikuyular Kayak Merkezi'nin 12 ay aktif kullanabilmesi için proje çalışmaları yürüttüklerini aktaran Güngör, bölgenin kısa zamanda marka haline geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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