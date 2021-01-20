Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
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Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

20.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:12

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, uzun zamandır beklenen karın gelmesiyle kayakseverlere kapılarını açtı.

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, uzun zamandır beklenen karın gelmesiyle kayakseverlere kapılarını açtı.

Karabük merkeze 23, Ankara'ya 263 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezi, 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle kayakseverler için alternatif güzergahlar arasında yer alıyor.

Sezon boyunca misafirlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak konuk edileceği kayak merkezi, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri ile 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor. ???????

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine yaptığı açıkalmada, uzun süren kar hasretinin sona ermesiyle kayak merkezini hizmete açtıklarını söyledi.

Çam ormanları arasında doğal güzelliklere sahip kayak merkezinde 3 normal, bir eğitim ve bir kızak pistinin faal olduğunu aktaran Güven, "Türkiye'de bu yıl kayak sezonu geç başladı. Mevsimsel olarak kar yağışı gecikmeli geldi. Son 2 gündür yağan kar nedeniyle üst günübirlik alanında 70, alt günübirlik alanında ise 50 santimetre kalınlık oluştu." diye konuştu.

Güven, kayak merkezinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Pistlerimiz herkesin kullanımına açıldı. Bütün kayakseverleri, sporseverleri, doğaseverleri güvenli bir şekilde yolculuk ederek tesisimize bekliyoruz. En önemli husus güvenlik. Bu nedenle yola çıkarken kar lastiklerini ve zincirlerini bulundurmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
Sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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