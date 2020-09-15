Sezonu açan balıkçılar 40 aileye balık dağıttı
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Sezonu açan balıkçılar 40 aileye balık dağıttı

GAZİANTEP'te balıkçılar, sezonu, balık dağıtarak açtı.

Sezonu açan balıkçılar 40 aileye balık dağıttı
15.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:59
GAZİANTEP'te balıkçılar, sezonu, balık dağıtarak açtı. 

1 Eylül'de kalkan balık yasağı ile Gaziantep'te de balıkçılar sezon açtı. Balıkçılar sezon açılışı nedeniyle 40 aileye balık dağıttı. Balıkçı Ali Tekin, "Kırk aileye evlerine giderek balık dağıttık. Pandemi sürecinde halkımıza bir nebze olsun destek olmuş olacağız. Bu sene balığımız bol olacak. Halkımız bu sene bol bol balık yiyecek. İnşallah ülke olarak bu süreci de atlatacağız. Balık, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tercih ediliyor" diye konuştu.


- Gaziantep

Kaynak: DHA

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