Sezona Naif Bir Karşılama

Ipekyol İlkbahar 2019 Koleksiyonu, modern, feminen ve minimal görünümleriyle sezonu naif bir şekilde selamlıyor. Yeni mevsime eşlik eden silüetler, içinde barındırdığı zarif detaylarıyla Ipekyol kadınına kusursuz bir seçki sunuyor.

Zarif sırt detayıyla öne çıkan trençkotlar, gündüzden geceye değişen hava durumuna uyum sağlıyor. Renk oyununa eşlik eden triko elbiseler, illüzyon etkili desenleriyle davetkar yönünü ortaya koyuyor. Modern çizgilere sahip kıvırma, büzgü, düğüm efektli elbise ve bluzlar, sezonun öne çıkan parçaları arasında yerini alıyor.

Sneaker ile tamamlanabilen kontrast efektli minimal ceketler, feminen bel hattına vurgu yaparken, Ipekyol kadınlarının gün içindeki yoğun programına eşlik ederek yüksek konfor vaat ediyor. Sezonun trendi hayvan desenleri ve katmanlı görünümler maksimalist bir duruş yaratırken, özlediğimiz sıcak havalara göz kırpan zincir-halat desenli bluzlar ve etekler, desen kuşatmasından nasibini alan parçalar arasında...

Süet birlikteliğini ilan eden toka kemerli mini etekler ve ona eşlik eden püsküllü ceket otantik karakterini her yönüyle yansıtan bir birliktelik yaratıyor. Zıt desenlerin uyumundan ilham alan gömlekler ve dökümlü elbiseler, gardıroptaki diğer zamansız parçalarla eşleşmeyi bekliyor.

Koleksiyonda yer alan siyah, beyaz ve ekru renklere eşlik eden sıcak turuncular, gökyüzünün kusursuzluğunu yansıtan maviler, romantik bir dokunuş yaratan gül kurusu, kırmızı ve pembelerle çok daha renkli bir hal alıyor.

İlkbahar mevsimine eşlik eden taşlı topuklu ayakkabılar ve ince sandaletler rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Sportif duruşun ivme kazandığı yeni sezonda ortaya çıkan spor ayakkabılar detaylı işleme ve taş detaylarıyla yükselişe geçiyor.

Kaynak: Bültenler