- Sezona hazırlanan balıkçıların talepleri



SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren balıkçılar sorunlarının bir an önce halledilmesini istiyor.

19 Mayıs İlçesi Dereköy Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçılar Dereköy Tersanesinde tadilat ve tamirat yapılması için izin istiyor. Dereköy'de bulunan tersanenin tamirat ve tadilat izni olmadığı için yeni sezon hazırlıklarını güç şartlarda sürdürüyor. Dereköy limanında 70 tane büyük, 80 tane de küçük balıkçı teknesinin bulunduğunu ifade eden balıkçılar büyük teknelerin bakım onarın sıkıntıları olduğunu, küçük tekne sahiplerinin de salyangoz avının yasaklanmasından dolayı problem yaşadıklarını ifade ettiler.

"Bu senenin bereketli olacağını düşünüyoruz"

Dereköy Su Ürünleri Kooperatif Başkan Yardımcısı Muzaffer Tığ, "Burada 150'nin üzerinde teknemiz var. Bunların 70 tanesi büyük tekne 80-90 tanesi de 5 metre ile 11 metre arasında. Bu 70 teknenin bakım ve onarımları yaklaşık 3-3,5 ay sürüyor. Bunları 1 Eylül'e kadar yetiştirmemiz gerekiyor. 1 Eylül'de sezonumuz başlayacak. Bu sene denizden umutluyuz. Görüntüler öyle gösteriyor. Boğazdan çinekop, torik akımı oldu, hamsi var inşallah. Bu senenin bereketli olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Bakım onarın iznimiz yok"

Dereköy Tersanesinde 'tadilat ve tamirat yapılır' diye izin belgelerinin olmadığın dile getiren Tığ, "Burada mevcut olan Kolbakırlar Tersanesi var. Buraya da 2 tekneden fazla sığmadığı için mağduriyet yaşıyoruz. Bir teknenin bakım onarımı 10 günü buluyor. Burada 70 tekne var. Gün sayımızı sezona vurduğunuz zaman sezona yetişmiyor. Ama biz de bunun ön çalışmalarını yapıyoruz. Ankara'ya Ulaştırma Bakanlığına 2 defa gittik, olumlu cevaplar aldık. 15-20 gün içerisinde bir kere daha gideceğiz" diye konuştu.

"Salyangoz avının yapılamamasından dolayı ufak balıkçı mağdur"

Salyangoz avının yapılamamasından dolayı ufak balıkçının mağdur olduğunu dile getiren Muzaffer Tığ, "Geçtiğimiz Kasım ayından bugüne kontak açmadılar. Ufak balıkçı gerçekten çok mağdur. Salyangoz avında dalma sistemiyle bir açıklık var ama hangi birimiz dalacak. Ne biz dalabiliriz ne başka biri dalabilir. Oraya ancak tecrübeli profesyonel birileri dalabilir. Bizim dalgıç belgelerimiz var ama dalıp da suyun yüzüne çıkmamız bir olur. Tarım Bakanlığına dilekçe verildi. Salyangoz denizler için büyük bir tehlikedir. Çünkü istilacı bir tür. Bunun sürekli tutulması gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Tersanemizin ruhsatlandırılmasını istiyoruz"

Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ömer Akgöz ise şunları söyledi: "Tersane sorunumuz var. Burada 70 tane büyük kayık var. Kolbakırlar Tersanesine gitmek 10 gün zaman alır. Teknelerimiz oraya gittiği zaman 70'i 10'la çarparsan 700 gün yapar. Kara muayeneleri 2 senede bir yapılıyor, deniz muayeneleri de yapılıyor. Bundan da mağdur kalıyoruz.Biz Dereköylüler olarak dünyaya açılmaya başladık. Bizim önümüzün açılmasını istiyoruz. Tersanemizin ruhsatlandırılmasını istiyoruz. İkinci sorun salyangoz avcılığı yapan küçük balıkçılar çok mağdur."

Tekne sahibi Balıkçı İlyas Keşkekçi de, "Geçim kaynağımız balıkçılık. Yaz dönemlerinde daha verimli olduğu için salyangoz işi de yapıyoruz. İstilacı bir tür olduğu için deniz salyangozunun tutulmasını istiyoruz. Bunun için gerekli evrakları bakanlığa sunduk. Bakanımızla, müsteşarımızla, milletvekillerimizle görüştük ama olumlu bir yanıt alamadık. İğne Ada'dan Hopa'ya kadar yaklaşık 30 bin kadar insan bundan ekmek yiyor. Büyük de bir geliri olduğunu düşünüyoruz. Dalgıçla serbest diyorlar ama Karadeniz'de akıntı çok olduğu için bizim açımızdan çok sıkıntılı. Mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.