Sezona 80 Diziyle Başlayıp 10 Diziyle Bitti! Türkiye'de TV Sektörü Batıyor
Son dönemlerde birbirinden iddialı yapımların reytinglere kurban gitmesi "Türk televizyon sektörü batıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Özellikle bu sezon birçok dizinin izleyicide karşılık bulmaması "Televizyon sektöründe neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.
"SAVRUKLUĞUN SONU SAVRULMAKTIR"
Konuyla ilgili Posta gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan Mesut Yar, "Sektör dibe doğru iniyor. Kimse 80 diziyle başlayıp 10 diziyle biten bir sezonun sektörde yarattığı kraterin suçunu izleyene atmasın. Savrukluğun sonu savrulmaktır" ifadelerine yer verdi.
İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;
Bir gecede yaklaşık 10 milyon liralık dizi tüketiyoruz. Haftanın yedi gecesinde rakam 70 milyon lirayı bulabiliyor. Hadi 10 milyonunu at, 60 milyon lira kalır...
Bunu ayda dört ile çarp, 240 milyon liralık mali portre önüne çıkar. Bir sezon yaklaşık 8 ay sürüyor. Eksiğiyle gediğiyle ortaya çıkan rakam da yaklaşık 2 milyar lirayı buluyor. Eski söyleyişle 2 trilyon lirayı...
Televizyonların reklam geliri ayda 4 milyar lirayı bulmuyor. Bu gelir artacağına azalıyor da. Hadi 3 milyar lirayı ortalama alalım...
Dizilerden geriye 1 milyar lira kalıyor ki haberdir, yarışmadır, programdır bu içeriklerin maliyetlerini saymıyor, vergi ve personel giderlerini de bir kenara atıyorum...
Matematikten anlamayan biri için bile hesap ortada. Sektör dibe doğru iniyor. Kimse 80 diziyle başlayıp 10 diziyle biten bir sezonun sektörde yarattığı kraterin suçunu izleyene atmasın. Savrukluğun sonu savrulmaktır...
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Medya sektörü kadın erkek ilişkilerini bitirdi. Saygı sevgi huzur bulmaz olduk tv de. Vıcık vıcık hayatlar, paranın nereden geldiğini bilmeden lüks yaşantılar, kusursuz makyajlar, milyonda bir olmayacak raslantılar, komik inanması zor tesadüfler, içkinin su gibi aktığı sözüm ona eğlenceler,, mafya dizileri,,, vs. Biri de çıkıp demiyor ki bunkar katil, hırsız... Saygısız küstah.. Ahngi mazbut Türk ailesi evde çoluk çocuk, torun tömbelek içki masasında evde kadeh tokuşturuyor.. Kim acaba kurumuş şarap lekesi ni omo ile yakayıp çıkarma derdinde. Hangi Türk aile şarap içecek, üzerine dökecek, bakkala gidecek omooo alacak... Beter olsun medya ve tv sektör ü.. Türk milleti anne baba saygısını yiyirdi bu yüzden. Posta koymayı öğrettiler çocuklara. Misafir perver liği unutturdular. Alçak gönüllü olmayı körelttiler. Ahlak anlayışını bştirdiler..Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bir ülke düşünün,toplumun günlük hayatını olumsuz etkileyen.gerçeklikten tamamen uzak,ticari ve siyasi çıkarlar gereği yayın yapan medya gücüyle yönetilsin.o ülkede insan iradesi olmaz.insanın hür karar verme düşünme iradesi tamamen ele geçirilmiş bir ülkede olsa olsa diktatörlük olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ee önceden TRT vardı tek,şimdi herkes ünlü normal,batışlarda olacak bunun içinde,nerde çokluk orda bereket zamanı geçeli çok oldu çünkü hayat oradakiler gibi toz pembe değil ,dertliyiz dertli ..Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Önüne gelen dizi çekerse ne olacak , yok Osmanlı dönemi Yok polisiye başka ne çektinşz ailecek izleyeceğimiz , fox tv deki bizim hikaye en güzel dizi şuandaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Yaşasın youtubeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır