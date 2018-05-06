Sezona 80 Diziyle Başlayıp 10 Diziyle Bitti! Türkiye'de TV Sektörü Batıyor

Özellikle bu sezon birçok dizinin izleyicide karşılık bulmaması "Televizyon sektöründe neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

"SAVRUKLUĞUN SONU SAVRULMAKTIR"

Konuyla ilgili Posta gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan Mesut Yar, "Sektör dibe doğru iniyor. Kimse 80 diziyle başlayıp 10 diziyle biten bir sezonun sektörde yarattığı kraterin suçunu izleyene atmasın. Savrukluğun sonu savrulmaktır" ifadelerine yer verdi.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Bir gecede yaklaşık 10 milyon liralık dizi tüketiyoruz. Haftanın yedi gecesinde rakam 70 milyon lirayı bulabiliyor. Hadi 10 milyonunu at, 60 milyon lira kalır...

Bunu ayda dört ile çarp, 240 milyon liralık mali portre önüne çıkar. Bir sezon yaklaşık 8 ay sürüyor. Eksiğiyle gediğiyle ortaya çıkan rakam da yaklaşık 2 milyar lirayı buluyor. Eski söyleyişle 2 trilyon lirayı...

Televizyonların reklam geliri ayda 4 milyar lirayı bulmuyor. Bu gelir artacağına azalıyor da. Hadi 3 milyar lirayı ortalama alalım...

Dizilerden geriye 1 milyar lira kalıyor ki haberdir, yarışmadır, programdır bu içeriklerin maliyetlerini saymıyor, vergi ve personel giderlerini de bir kenara atıyorum...

Matematikten anlamayan biri için bile hesap ortada. Sektör dibe doğru iniyor. Kimse 80 diziyle başlayıp 10 diziyle biten bir sezonun sektörde yarattığı kraterin suçunu izleyene atmasın. Savrukluğun sonu savrulmaktır...