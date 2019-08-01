Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Liverpool 3-1 Olympique Lyonnais

Lyon, Ligue 1 sezonunun başlangıcından önce sezon öncesi dost canlılarını canlandırdı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Memphis Depay'in OL'ye erken liderlik etmesinden sonra 3-1 kazanan oldu. Roberto Firmino ve Harry Wilson, Liverpool'un kendi gollerine ek olarak gollerini attılar.

1.08.2019 18:21

Lyon, Ligue 1 sezonunun başlangıcından önce sezon öncesi dost canlılarını canlandırdı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Memphis Depay'in OL'ye erken liderlik etmesinden sonra 3-1 kazanan oldu. Roberto Firmino ve Harry Wilson, Liverpool'un kendi gollerine ek olarak gollerini attılar.

Kaynak: Dugout

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