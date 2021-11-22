MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - İçmeler Plajı balıkçılara kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nin dünyaca ünlü plajı sezonun ardından amatör balıkçılara kaldı.

Sonbahar mevsiminin son günleri olmasına rağmen hava sıcaklığı 28 derecelerde olan dünyaca ünlü gözde turizm kentinde yazın iğne atsan düşmeyecek sahiller şimdilerde amatör balıkçılara kaldı.

Arkadaşı ile İçmeler sahiline gelen ve Marmaris'te yaşayan Neşe Gökçe " Hava çok güzel sahilde balık avlayalım dedik ama balon balıklarından ne yazık ki balık tutamıyoruz, oltalarımızı bile yiyorlar. Marmaris'in havası bu mevsimde bile çok güzel doğası çok canlı burada yaşayanlar olarak çok şanslıyız " dedi.

Yalnız başına oltasını atan Murat Orak "Ben acemi balıkçıyım, biraz canım sıkıldı sahile gidip olta atayım dedim ama denizlerde hareket yok. Normal de buralarda bu saatlerde mutlaka birileri olurdu, mekanlarda oturanlar olurdu. İnsanlar da sıkıntılar var galiba dışarı çıkmıyorlar " şeklinde konuştu.