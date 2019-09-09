Sezon boyunca 950 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

09.09.2019 16:00

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri tarafından, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 950 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, yaz sezonunda denize giren vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Sezon boyunca, 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ve 1 zodyak bot ile görev yapan ekiplerin mesaisi 15 Eylül'de sona erecek.

Cankurtaran ekipleri, sezon boyunca Karasu'da 709, Kocaali'de 196 ve Kaynarca'da 45 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlardan 253 kişi hastaneye sevk edildi, 697 kişi de olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Karasu bölgesinde rip akıntısına kapılan 3 kişi ise boğuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü Cankurtaran Ekip Amiri Şaban Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran- 9 Eylül tarihlerinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde toplam 950 kişinin cankurtaran ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldığını söyledi.

Küçükosman, Karadeniz sahilinde 15 Eylül'den itibaren yaz sezonunun sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA