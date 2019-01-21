Sezon Boyunca 600 Ton Hamsi Avlanan Zonguldak'ta, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor

Zonguldak'ta bereketli geçen balık sezonunda açıklarda yaklaşık 600 ton hamsi avlanmasına rağmen kentte adeta hamsi kıtlığı yaşanıyor. Su Kooperatif Başkanı Harun Balta ise tezgahlardaki hamsinin yokluğunu "Bu sene insanlar tezgahlarda bol hamsi istiyor. Maalesef hamsi kısa sürdü" diye ifade etti.

1 Eylül 2018 tarihinde denizlerde av yasağının kalkmasının ardından başlayan balık sezonu bereketli geçti. Tonlarca palamut ardından da hamsi, istavrit ve çinakop ile balıkçılar limanlara yanaştılar. Kasalara konulan balıklar kamyonlara yüklenerek metropol kentlere ulaştırıldı. Karadeniz'e kıyısı olan Zonguldak'ta ise Kilimli ve Kozlu ilçelerinin açıklarına akın eden balıkçılar, avladıkları tonlarca ağırlığındaki balık ile vatandaşın ucuz balık yemesi için çabaladı.

Trabzon, Ordu, Giresun, İstanbul gibi illerden Zonguldak açıklarına gelerek balık avlayan büyük balıkçı tekneleri, sezon sonunun yaklaşması ile limanlara yanaşmaya başladı.

'Tonlarca balık avlanmasına rağmen tezgahta fiyatlar yüksek'

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Harun Balta, bereketli bir balık sezonu geçirmelerine rağmen kıtlık yaşandığını ifade etti. Zonguldak açıklarında 600 tona yakın hamsi avlandığını belirten Balta, buna rağmen tezgahlarda hamsinin kilosunun 25 ila 30 liradan satışa çıkarıldığını ekledi. Balta, yaşanan süreci şöyle aktardı:

"Bu sene sürdürülür balıkçılık umduğumuz gibi çıktı. Zannediyorum tüm balıkçı arkadaşlar da bu işten çok memnun. İnşallah önümüzdeki sezonlar da bu sezon gibi olur. Bu sezonun son zamanlarını yaşıyoruz. Şu anda sezonun mezgiti var. Kendi balıkçılarımız da bu işe devam ediyor. Bu sene bu limandan 600 ton hamsi, 250 ton istavrit, 300 tona yakına çinakop. Sevk ettiğimiz balığın istatistiği bu. 600 tonun üzerinde buradan hamsi çıktı. İrsaliye kesiyoruz, giden kasalar belli. Burada çıkan balık az değil aslında. Bu balığın her sene böyle olması lazım. Kimse bu sene balığın bol olmadığını söylemesin. Bunun daha iyi olabilmesi için herkes üzerine düşen görevi yapacak. Bu sene insanlar tezgahlarda bol hamsi istiyor. Maalesef hamsi kısa sürdü. Tezgahta bulunan balık gerçekten sezonun son balıkları. Onu da vatandaş alamıyor. Şu anda gerçekten balık kısıtlı. Hamsi gelse balıkhane 10 kasa alıyor. 25 liradan aşağıya veremiyor. Piyasayı az buçuk biliyoruz. Bu kıtlıkta normal. Aslında daha ucuz olup vatandaş yesin. Amacımız o, inşallah da yiyecek."

Öte yandan Zonguldak Balık Hali'nde hamsinin fiyatı kalitesine göre 10 ila 30 lira arasında değişirken mezgit 25, barbun balığı 35 ila 40, istavrit ise 10 ila 15 liradan satışa sunuluyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA