Sezon Bitti "Cennet"Te Temizlik Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamamı milli park alanı içinde kalan Cennet Adası'nı orman yangın söndürme işçileri temizledi.



Turizm sezonunun sona ermesiyle Marmaris Çevrecileri Derneği koordinesinde yatların uğrak mekanı olan Cennet Adası'nda düzenlenen etkinliğe, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü işçileri, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Antmarin Marina ekipleri katıldı.



İşçileri adaya taşıyan tekne kıyıya yanaşamayınca işçiler yüzer iskele getirilerek adaya çıkarıldı.



Adadaki kulübelerin içleri boşaltıldı ve yıkıldı. Tahta ve yanarak yok olacak malzemeler adada yakıldı. Toplanan el arabası, yatak, araba lastiği, boru, cam, plastik ve metal atıklar yüzer iskelelerle karaya çekildi.



Adadan toplanan bir kamyonatık da yüzer iskeleye yüklenerek römorkörle çekilerek İçmeler İskelesi'ne taşındı.



30 yangın söndürme işçisi ve orman muhafaza memuruyla temizliğe destek veren Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefi Muhammet Ali Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asli görevlerinin ormanları muhafaza etmek olduğunu belirterek, "Ormanları her şeyden korumak görevimiz. Tabii ki ormanların temizliği de çok önemli. Sonuçta en iyi ormancı en iyi çevrecidir. Bu bilinçle ormanları koruyoruz." dedi.



Dernek Başkanı Ahmet Kutengin ise Cennet Adası'nda dönem dönem temizlik yaptıklarını ve her temizlikte daha büyük oranda çöp topladıklarını dile getirdi.



Cennet Adası'nın milli park alanı içinde olduğunu hatırlatan Kutengin, "Burayı boş gören bir takım insanlar buraya kulübe yapmış, yığıntılar yapmış, çöplerini, atıklarını buraya bırakmış. Dernek olarak Orman İşletme Müdürlüğümüzle sürekli çalışıyoruz. Orman yangın söndürme işçileri bugün bizimle birlikte. Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı da destek verdi temizlik projemize. Antmarin Marinası da atıkları karaya taşımamıza yardım etti." diye konuştu.



Adadan çıkan çöplerin Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle limandan alınacağını belirten Kutengin, şunları söyledi:



"Tahta ve yanabilecek atıkları burada yakarak yok etmeye karar verdik. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kontrolünde yaktık. Büyük bir temizleme harekatını yaptık bugün. Başka Marmaris yok. Yarınlara çocuklarımıza daha güzel bir Marmaris ve Cennet Adası bırakmak için büyük bir temizlik çalışması yaptık. Kulübeleri de yıkıp tamamen adayı temizledik."