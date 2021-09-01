Sezon başladı, tekneler balıkla doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sezon başladı, tekneler balıkla doldu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Ekonomi

Sezon başladı, tekneler balıkla doldu Karadenizli balıkçılar ilk günün heyecanını yaşıyor 1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağının kalkması ile balıkçılar sezonu açtı.

Sezon başladı, tekneler balıkla doldu

Karadenizli balıkçılar ilk günün heyecanını yaşıyor

ZONGULDAK - 1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağının kalkması ile balıkçılar sezonu açtı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gecenin ilk saatlerinde denize açılan balıkçılar limana mezgit dolu kasalarla döndü.

Yaz boyu teknelerin bakımları ve ağların tamiri ile uğraşan balıkçılar 1 Eylül itibarıyla sezon açılış heyecanını yaşıyor. Denizlerdeki av yasağının gece yarısı kalkması ile denize açılan balıkçılar, ağlarını denize bıraktı. Kdz. Ereğli ilçesinde yer alan Bozhane Limanı'na yanaşan tekneler, mezgit dolu kasaları indirerek ilk mahsulleri teslim etti. Tek tek yerleştirilen kasalardaki balıklara, limana getirilen buz kovasından buz takviyesi yapıldı. Balıkçılar tarafından teslim alınan balıklar tezgahlarda yerini alması için araçlara yüklendi. Öte yandan tekneler yeniden denize açılırken, balıkçılar tarafından bol bir sezon bekledikleri ifade edildi.

Sezon başladı, tekneler balıkla doldu
Sezon başladı, tekneler balıkla doldu
Sezon başladı, tekneler balıkla doldu
Sezon başladı, tekneler balıkla doldu
Sezon başladı, tekneler balıkla doldu
Sezon başladı, tekneler balıkla doldu
Sezon başladı, tekneler balıkla doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi! Tek ağdan 4 ton istavrit yakaladılar
Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi! Tek ağdan 4 ton istavrit yakaladılar
Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sezon başladı, tekneler balıkla doldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:26:30. #1.16#

title