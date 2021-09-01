Sezon başladı, tekneler balıkla doldu

Sezon başladı, tekneler balıkla doldu Karadenizli balıkçılar ilk günün heyecanını yaşıyor 1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağının kalkması ile balıkçılar sezonu açtı.

Sezon başladı, tekneler balıkla doldu

Karadenizli balıkçılar ilk günün heyecanını yaşıyor

ZONGULDAK - 1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağının kalkması ile balıkçılar sezonu açtı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gecenin ilk saatlerinde denize açılan balıkçılar limana mezgit dolu kasalarla döndü.

Yaz boyu teknelerin bakımları ve ağların tamiri ile uğraşan balıkçılar 1 Eylül itibarıyla sezon açılış heyecanını yaşıyor. Denizlerdeki av yasağının gece yarısı kalkması ile denize açılan balıkçılar, ağlarını denize bıraktı. Kdz. Ereğli ilçesinde yer alan Bozhane Limanı'na yanaşan tekneler, mezgit dolu kasaları indirerek ilk mahsulleri teslim etti. Tek tek yerleştirilen kasalardaki balıklara, limana getirilen buz kovasından buz takviyesi yapıldı. Balıkçılar tarafından teslim alınan balıklar tezgahlarda yerini alması için araçlara yüklendi. Öte yandan tekneler yeniden denize açılırken, balıkçılar tarafından bol bir sezon bekledikleri ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın