Sezon Açıldı, Vatandaş Balığa Hücum Etti

Samsun'da vatandaşlar, denizlerde balık av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkları tezgahlara dizilmeden almaya başladı.

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Gece 00.00 itibariyle denizlere açılan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek yeni sezonun ilk ağlarını attı. Açık denizlere açılan orta su trolleri, limanlara kasa kasa balıklarla döndü. İstavrit, çinekop, barbun, mezgit ve palamut gibi balıklar daha tezgahlara dizilmeden vatandaşlar tarafından rağbet gördü. Yeni sezonun ilk balıklarından memnun kalan balıkçılar, sevinçlerini ise birbirlerine takılarak ve balıklarla methiyeler dizerek kutladı.

"Balıkları tezgaha dizmeden satmaya başladık"

Bu sezon balığın geçen senelere oranla bol ve büyük olduğunun altını çizen balık satıcısı Kurtça Aydın, "Bu sezon çok bereketli geçecek diye bekliyoruz. Daha ilk günden bol ve büyük balıklar geldi. Vatandaşlarda balığa büyük bir özlem var. Balıkları daha tezgahlara koymadan kasadan satmaya başladılar. Sezonun ilk balıklarından istavrit kilo, mezgit ve barbunu kilosu 10 liradan satıyoruz. Çinakopun kilosu 20 liradan satılırken, palamudun tanesini 8-10 lira arasında satıyoruz. Fiyatlar sezonun ilerleyen günlerinde daha da düşecektir. Vatandaşın ilgisinden oldukça memnunuz" dedi.

"Saatte bir yeni balıklar gelecek"

Taleplerin çok olmasından dolayı saatte bir yeni balıkların geleceğini vurgulayan Onur Can Köse, "Sezon çok güzel başladı. İlk gün olmasına rağmen her tür balık yakalandı. Bu sezondan çok umutluyuz. Vatandaş da balıklar gelir gelmez ilgisini gösterdi. Balıklar yeni gelmesine rağmen yarısına yakınını sattık. Bugün sürekli balık gelecek. Saatte bir yeni balık gelecek. Geçen sene 1 Eylül'de palamut yoktu. Bu sene palamut bolluk rekoru kırdı. En fazla palamut satıyoruz. Şu anda palamut 8-10 lira arasında gidiyor ama ilerleyen günlerde 4 liraya kadar düşer. Balık bollaştıkça bütün balıkların fiyatı düşer" diye konuştu.

Sezonun ilk balıklarını gören vatandaşlar balıklara yoğun ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar balık almasına rağmen fiyatlardan memnun kalmadı. Fiyatların biraz daha ucuz olmasını bekleyen vatandaşların yanı sıra sezonun ilk balıklarına göre fiyatların normal olduğunu düşünen vatandaşlar da oldu. - SAMSUN